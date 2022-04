Calendario e penna in mano, c’è da segnare una data importantissima: 31 luglio 2022, giorno in cui si scriverà l’ennesima pagina di storia della mitica Traversata dello Stretto. La macchina organizzativa del Centro Nuoto Villa è in funzione e nel riscaldare i motori ha già prodotto una significativa novità. La gara internazionale di nuoto di fondo, arrivata nel 2022 alla 58esima edizione, non si svolgerà infatti durante la prima domenica di agosto come da tradizione. Una scelta dettata dalla concomitanza con altri eventi, così da poter riservare quanta più attenzione possibile ad una competizione che nessun nuotatore vuole perdersi, con l’obiettivo di vivere emozioni uniche.

Prima di lasciare spazio alla marcia d’avvicinamento che ci porterà alla start list, viene così definita la tabella di marcia generale della gara. Traversata dello Stretto che si terrà, dunque, domenica 31 luglio 2022 con partenza da Punta Faro (ME) prevista per le 10:30 e successivo arrivo a Villa San Giovanni.