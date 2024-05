Gli studenti di tutta Italia non hanno rinunciato a ricordare il gesto di chi non ha avuto paura di sacrificare la sua vita per il bene comune. Travel Game Legalità e’ sbarcato a Palermo per partecipare alla Giornata della Memoria per l’anniversario della morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta il 23 maggio.

La scuola riveste un ruolo cruciale come ente di formazione, essenziale per lo sviluppo di cittadini responsabili e consapevoli. Questo compito diventa ancora più significativo nella lotta contro la mafia. Educare i giovani ai valori della legalità, della giustizia e della solidarietà è fondamentale per costruire una società sana e resistente alle infiltrazioni criminali.

Gli istituti di ogni ordine e grado infatti non solo impartiscono conoscenze, ma formano anche coscienze critiche, capaci di riconoscere e combattere le dinamiche mafiose. Attraverso programmi educativi mirati, testimonianze dirette e iniziative di sensibilizzazione, i docenti possono instillare nei ragazzi il coraggio di opporsi alla cultura mafiosa, promuovendo al contempo un senso di appartenenza a una comunità basata su principi etici e civili. In questo modo, la scuola diventa un baluardo di legalità, fondamentale per il progresso e la difesa della democrazia.

In questa sensibilizzazione interviene anche Travel Game: “Tour della Legalità” che prende la Sicilia – terra dei miti greci e delle prime colonie della penisola Ellenica – come teatro principale per educare e sensibilizzare gli studenti a tematiche importanti come la lotta contro la mafia. In questo viaggio emozionante, gli studenti hanno visitato i luoghi simbolo della lotta contro la mafia, oltre che al centro di Palermo. “Travel game ha organizzato un viaggio per non dimenticare e gli studenti hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività. Il 23 maggio rimane una data simbolo a Palermo: la città che non si arrende.