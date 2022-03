“Questa mattina a Lamezia Terme insieme alla Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Raffaella Paita, a un incontro organizzato da Anci Calabria e dal Comune di Lamezia. Abbiamo ascoltato i Sindaci e gli amministratori provenienti da più parti della Calabria. Tante le idee e tante le proposte che dimostrano l’esistenza di una Calabria diversa da quella che si racconta, una Calabria da valorizzare partendo proprio da azioni concrete per dare risoluzione alle criticità esistenti in in tema di trasporti”.