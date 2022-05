Giovedì 26 maggio 2022 alle 12 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma dell’undicesima edizione di Trame. Festival dei libri sulle mafie nella Sala Oro della Cittadella Regionale di Viale Europa, a Germaneto, Catanzaro.

Parteciperanno: Giovanni Tizian direttore artistico Trame.11, Nuccio Iovene presidente Fondazione Trame, Maria Teresa Morano Coordinatrice Mani Libere – Associazioni Antiracket della Calabria e Giusy Princi vice presidente Regione Calabria con delega all’Istruzione e alle Attività Culturali.

Verranno resi noti gli autori, i libri e i giornalisti che saranno protagonisti degli incontri in piazza, a Lamezia Terme, dal 22 al 26 giugno 2022 in un’edizione che, nel trentennale delle stragi di mafia del ’92 in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vuole approfondire e ripercorrere la mattanza di Cosa Nostra, i depistaggi e le inchieste che hanno cambiato le sorti del nostro Paese.