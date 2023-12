Sulla strada statale 106 ‘Jonica’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 303,100 nei pressi di Cariati, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente tra due veicoli dove si registra una persona deceduta e un ferito. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Aggiornamento:

È stato riaperto sulla strada statale 106 ‘Jonica’ il tratto al km 303,100 a Cariati.

Al momento si transita a senso unico alternato per consentire il completamento delle operazioni di ripristino della viabilità dopo l’incidente.