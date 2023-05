Un altro triste incidente sul lavoro accaduto a Rende, dove un operaio di un cantiere di 62 anni, cade da un ponteggio, secondo quanto si è appreso, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa tre metri ed è morto.

Sul posto si sono recatiimmediatamente i soccorsi e i carabinieri per le indagini del caso.