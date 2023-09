Tragico incidente sul lavoro, l’ennesimo purtroppo. Un operaio di 48 anni, Antonio Mastroianni, è morto stamani a Lamezia Terme dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dell’area industriale ex Sir.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono adoperati in tutti i modi per tentare di rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare com’è stato inutile l’arrivo dell’elisoccorso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.