Sulla strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente bloccato il tratto al km 215,480, a Cutro (KR), a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli e in cui ha perso la vita una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La nota dei Vigili del Fuoco

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta sulla SS106 all’altezza di Steccato di Cutro per incidente stradale. Nel sinistro coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Lancia Y. Deceduto il conducente della Fiat Panda e ferito grave l’altro conducente che veniva estratto dalla vettura ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera di Catanzaro. Il tratto di strada interessato dal sinistro chiuso in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale