Non si ferma il sangue sulle strade in Calabria, un medico geriatra molto conosciuto in città ha perso la vita a seguito di un incidente stradale lungo la statale 107. Si tratta di Bruno Mazzei, 68 anni.

In particolare, dopo le 16 due auto si sono scontrate frontalmente allo svincolo tra Piano Monello e lo stadio Lorenzon di Rende. Da quanto si apprende e da una prima, seppur sommaria ricostruzione della dinamica dell’incidente, il conducente di una delle due vetture avrebbe perso il controllo dell’auto e si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra auto. Ad avere la peggio è stato proprio il Mazzei, rimasto schiacciato tra le lamiere. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Infatti, all’arrivo dell’ambulanza, il 68enne è stato immediatamente trasportato all’Annunziata dove, alcune ore dopo, è deceduto nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi del caso e sono intervenuti tempestivamente nel prestare i soccorsi, in seguito sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri che si occupati di gestire la viabilità.