Àncora sangue sulle strade calabresi, questa notte sulla SS 107 nei pressi di San Fili nel Cosentino, un impatto mortale tra un’auto e una moto. Fatale è stato lo scontro per il giovane centauro di soli 22 anni che ha perso la vita. Insieme al ragazzo c’era anche una ragazza di 21 anni che versa in condizioni gravi ed è ricoverata in rianimazione.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.