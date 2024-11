Un uomo alla guida di un camper è morto questo pomeriggio a Pizzo. Il guidatore ha perso la vita sul colpo dopo essere precipitato col mezzo dalla curva nei pressi della chiesa dell’Immacolata, abbattendo la ringhiera, per poi finire sulla strada che conduce alla Seggiola. Ancora tutte da verificare le cause dell’incidente mortale. I soccorso sono stati immediati e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed i sanitari. Ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.