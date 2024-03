Le tre vittime nel tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 100 all’altezza di Mottola, erano calabresi, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Da quanto è emerso dai primi rilievi, una Bmw e una Peugeot si sono scontrate frontalmente. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l’impatto è stato mortale. I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Le vittime sono un ragazzo di 32 anni e due ragazze di 26 e 23 anni. I feriti sono un 50enne, sua moglie e il loro figlio. Le persone decedute viaggiavano tutte a bordo della stessa auto che si è scontrata con l’altro veicolo in cui si trovava la famiglia.

La statale 100 all’altezza di Mottola è temporaneamente chiusa, lo comunica l’Anas.

