Un tragico incidente si è verificato ieri sera intorno alle 19 a Cetraro sulla Strada Statale 18. Un 43enne, Pietro Ferrante, è stato investito da un’auto a pochi metri di distanza da un ristorante mentre stava attraversando la strada. L’automobilista che ha preso in pieno l’uomo con il proprio mezzo, si è subito fermato a prestare soccorso. Dopo l’arrivo dei sanitari del 118, il 43enne è stato trasportato in ospedale a Cetraro ma dopo pochi minuti è arrivato il decesso. I carabinieri, giunti sul posto, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Grande dolore e sgomento sui social.