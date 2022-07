Un tragico incidente in serata si è verificato in Calabria, nei pressi di Serra San Bruno, nel Vibonese, dove la caduta di un giovane, Gianluca Valenti, di 29 anni dalla sua moto, si è purtroppo rivelata mortale. Il giovane lavorava in Germania, ma faceva spesso ritorno in Calabria. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso.

Sembra che il ragazzo abbia perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un muro, ma è tutto in fase di accertamento. Le indagini sulla tragedia sono affidate ai carabinieri della Stazione di Serra San Bruno.