Un altro tragico incidente sulla Strada Statale 106, a perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Raffaele Varano il suo nome originario di Isca sullo Jonio. L’incidente è avvenuto tra San Sostene e Santa Caterina Jonio, nel Soveratese e l’impatto è stato tremendo, secondo quanto si è appreso, in quanto a scontrarsi sono stati un’auto e la moto della vittima.

Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale, mentre sarebbe rimasta seriamente ferita la fidanzata, una 22enne del Bergamasco che viaggiava con lui ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Catanzaro: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul posto ambulanza, elisoccorso e anche i carabinieri di Soverato che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto fatale: sarebbe anche stata disposta l’autopsia sul corpo del 29enne. A causa dell’incidente, il traffico in direzione Reggio Calabria è notevolmente rallentato, con lunghe code che si estendono per diversi chilometri.