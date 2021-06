Tragico incidente stradale a Vibo Valentia, sulla strada statale 182 tra la stazione di Vibo-Pizzo e Vibo Marina nello scontro tra due veicoli, un furgone e una Peugeout 208, una persona ha perso la vita e una è rimasta ferita. La vittima, Luca Russo, è un 78enne di Vibo Valentia.

Ferita una 20enne. Con politrauma addominale, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro. In fase di accertamento la dinamica dell’incidente. La strada è temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud. Sul posto sono presenti le squadre anas e le forze dell’ordine e del 118 per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

La strada statale 182 “Delle Serre Calabre” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud a causa di un incidente al km 4,550, nel territorio comunale di Vibo Valentia.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli. Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita.

Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale segnalata in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.