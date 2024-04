Purtroppo non ce l’ha fatta Claudia Mauria, la 19enne ricoverata in gravissime condizioni all’Ospedale Annunziata di Cosenza. La giovane ragazza era rimasta coinvolta nel giorno di Pasqua in un violento incidente stradale a Castrovillari, nei pressi del nuovo tribunale. La vettura sulla quale si trovava si è ribaltata in strada e la giovane era stata trasportata dall’ambulanza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Il feretro è stato esposto all’interno della Chiesa di San Girolamo e domani mattina si terranno i funerali alle ore 9.