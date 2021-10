Terribile incidente a Caulonia, l’impatto contro una parte rocciosa. Arrivati i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per le due donne coinvolte nell’impatto. Si tratta di E. M., di Monasterace, e R. P., di Stignano, morte nel primo pomeriggio di sabato a Caulonia a bordo di una Fiat Punto. L’auto avrebbe perso il controllo, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, per poi schiantarsi contro una roccia che si trova nei pressi di un bivio che, dalla frazione San Nicola, porta a Ursini. Le due donne, che erano parenti, sarebbero morte sul colpo.