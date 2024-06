Sulla strada statale 106 ‘Jonica’, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 95,550, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto a Mandorleto, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un veicolo leggero, nell’impatto due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’Elisoccorso del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

AGGIORNAMENTO Salgono a tre le vittime del terribile incidente stradale nei pressi del Museo di Locri. Si tratta di Antonio Simonetti di Brancaleone e la moglie e la suocera, quest’ultima deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito il figlio.

AGGIORNAMENTO

Strada riaperta al traffico