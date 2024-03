Saranno celebrati oggi, venerdì primo marzo, alle ore 15, presso la chiesa della parrocchia del Sacro Cuore (San Francesco), i funerali di Lorenza Aloisio, la crotonese di soli 32 anni incolpevole vittima del terribile incidente stradale successo domenica 25 febbraio sulla Statale 107 e nel quale ha perso la vita anche il compagno di 43 anni Pietro Riolo, che era alla guida della Fiat Grande Punto nel quale la giovane era trasportata e che si è scontrata frontalmente, con conseguenze drammatiche, con una Volkswagen Golf.

L’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessaria l’autopsia sulla salma della trentaduenne, disponendo solo una ricognizione esterna, essendo chiaro che il decesso è stato dovuto unicamente ai gravissimi politraumi riportati nello schianto, e nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio, ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura, dando così modo ai familiari, distrutti dal dolore per la prematura e improvvisa perdita, di fissare la data dell’ultimo saluto, che sarà partecipatissimo.

Lorenza Aloisio ha lasciato il papà Giuseppe, la mamma Elisabetta e le nonne Vincenza e Giuseppina che per essere assistiti, fare piena luce sull’incidente e ottenere giustizia, attraverso l’Area Manager per la Calabria Giuseppe Cilidonio, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

