Tragedia sfiorata ieri sera a Reggio Calabria, dove un’automobile non si è fermata al posto di blocco della Polizia che forzando l’alt è stato inseguito dagli agenti.

Il fatto si è verificato a Catone con un inseguimento a folle velocità, scontrandosi con un altro mezzo della Polizia e con altre automobili, in tutto sono state quattro le automobili distrutte, questo folle gesto ha provocato due feriti, oltre l’uomo alla guida in fuga, un agente di Polizia.