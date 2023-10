È deceduto ad Africo un ispettore dei vigili del fuoco, Michele Pullo di 61 anni. L’uomo è morto dopo un immersione nelle acque al largo delle coste della cittadina reggina.

L’ispettore prestava servizio al comando provinciale di Roma ed era in vacanza con il fratello in Calabria.

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un malore in acqua e sarebbe così deceduto.

Il comando locale dei vigili del fuoco allertato da Roma si sono attivati per assistere il fratello a cui è stata riconsegnata la salma.