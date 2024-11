Un uomo di 38 anni, Fabio Correale, del capoluogo pitagorico, operaio della ditta Recycling specializzata in lavori portuali, è morto questa mattina mentre era impegnato in lavori di scarico di una nave che trasporta cippato di legno, materiale utilizzato negli impianti a biomasse del crotonese, attraccata alla banchina del porto industriale. Non si esclude possa esser stato un malore, forse un infarto.

La tragedia stamani nel porto industriale del capoluogo pitagorico dove l’uomo, operaio della Recycling – società locale che si occupa di logistica portuale, trasporti eccezionali e gestione rifiuti speciali – stava eseguendo dei lavori di scarico della nave che ora è stata posta sotto sequestro insieme al cantiere e alle attrezzature dell’azienda presenti in banchina.

Sull’accaduto indaga la Capitaneria di Porto di Crotone. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane che dovrà appurare l’esatta causa del decesso.