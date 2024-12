Una tragedia ha colpito questa mattina la città di Cosenza dove all’interno del Comando dei Vigili Urbani di via Bendicenti, un agente della Polizia Municipale, Carmine Guzzo di 55 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore, probabilmente un infarto. L’agente era in servizio quando ha accusato il malore e subito dopo essere caduto a terra, è stato soccorso dai colleghi presenti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118.

Una notizia che sconvolge l’intera comunità.

La notizia ha scosso profondamente l’intero corpo della Polizia Municipale e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso che, appena appreso quanto accaduto, si è recato immediatamente sul posto per manifestare vicinanza e cordoglio.