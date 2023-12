Tragico destino, quello di un uomo di 74 anni, Francesco Siciliano, residente ad Amendolara e proprietario di un terreno a Santa Maria, nel Comune di Oriolo.

Una vicenda che ha dell’assurdo in quanto nel tardo pomeriggio di ieri, l’anziano è deceduto mentre cercava di spostare un imponente albero che aveva precedentemente sradicato e collegato al suo trattore cingolato.

L’intento era trasferirlo in un luogo più sicuro, presumibilmente per utilizzarlo come legna da ardere. La fatalità ha colpito duramente Francesco Siciliano, che è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Oriolo e i sanitari del 118 di Cassano Jonio, che hanno constatato il decesso dell’anziano. Successivamente, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco volontari di Trebisacce e i vigili del fuoco permanenti di Castrovillari.