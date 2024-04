Tragedia in Calabria dove un uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del suo trattore nel pomeriggio intorno alle 17.30. Si tratta di Domenico Carlomagno, 87 anni, residente a Francavilla Marittima. L’incidente sarebbe avvenuto in località Raganello, area al confine tra i comuni di Francavilla e Cassano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano. Secondo le prime informazioni, l’anziano stava lavorando nella sua proprietà. L’allarme è scattato attorno a quell’ora quando alcune persone che si trovavano a passare in zona hanno notato il mezzo ribaltato. Sul luogo dell’incidente, oltre ai militari, anche un’ambulanza con i sanitari del Suem 118.