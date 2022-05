Triste tragedia a Pizzo Calabro, un maresciallo della Guardia di Finanza di 50 anni in servizio a Lamezia Terme si è suicidato con un colpo di pistola. Il cadavere è stato trovato questa mattina alle 12 circa in un appartamento nelle sue disponibilità. Sul posto le Forze dell’Ordine hanno eseguito le verifiche del caso. L’uomo era un investigatore dell’inchiesta Petrolmafie: era atteso oggi nel Tribunale di Vibo per il controesame nel processo sugli affari illeciti della ‘ndrangheta vibonese nel settore degli idrocarburi.

La Procura di Vibo ha disposto l’autopsia e avviate le indagini.