Tragedia consumata in Calabria, un di 65 anni, Santo Grande, è morto nella giornata di ieri dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha visto il trattore che conduceva ribaltartsi. Il dramma si è consumato nel Catanzarese, per la precisione in località Ziarobina nel comune di Andali.

Sul posto è intervenuta, intorno alle 19, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per cercare di prestare i primi soccorsi che sono però risultati essere vani. Presenti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118.