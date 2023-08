Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta nelle prime ore del pomeriggio nel comune di Miglierina per ribaltamento mezzo agricolo.

Nel sinistro perdeva la vita il conducente (classe 1948).

Intervento dei vigili del fuoco è valso in prima battuta alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Successivamente, previa autorizzazione del magistrato di turno si procedeva alla rimozione della salma rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118.