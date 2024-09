Un 70enne era rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere precipitato nel vuoto mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto della propria abitazione: è morto a causa della gravità delle ferite riportate Paolo Valotta, pensionato, originario di Maierato ed ex dipendente di quel Comune ma residente a Filogaso nel Vibonese.

Nonostante i soccorsi tempestivi e l’intervento dei sanitari che ne avevano disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso nell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, le condizioni di Vallotta sono apparse subito gravissime. Dopo una notte di speranza per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano il settantenne è deceduto.