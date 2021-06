Una mortale tragedia si è consumata nella sul lungomare di Cirò Marina. Un ragazzo di soli 17 anni, Michele Famiglietti, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto guidata da un giovane 26enne, così sembra, abitante nel vicino centro collinare di Cirò. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, su cui stanno investigando i carabinieri della locale Compagnia, Michele, figlio unico di un ingegnere e del giudice di pace, Francesca Carmela Morise, verso le 3 del mattino, stava attraversando il lungomare, nei pressi del lido Trabajadores, per far rientro a casa, sita li vicino. Con lui anche i cugini. Per cause che sono in corso di accertamento, il ragazzo che aveva frequentato il terzo liceo a Cirò, è stato centrato dalla vettura. Inutili i soccorsi prestati da una ambulanza del 118; sull’ investitore è stato eseguito il test alcolemico. Il ventiseienne che ha investito il 17enne, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale.