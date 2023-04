Incidente mortale sul lavoro questa mattina alle 12.30 a Vibo, in contrada Zufró, nei pressi del 501 Hotel. Un uomo, Filippo Rubino del ‘53, si trovava alla guida del suo trattore in un fondo agricolo dove stava lavorando quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in un terreno sottostante.

L’agricoltore morto sul lavoro a Vibo è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Tempestivi i soccorsi sanitari gestiti dalla Centrale Operativa di Vibo con la squadra del 118 che giunta sul posto, però, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute sia i soccorsi che anche le forze dell’ordine per le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto ed appurare le cause del ribaltamento e del conseguente decesso dell’uomo.