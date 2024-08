Non ce l’ha fatta il centauro che era rimasto coinvolto nell’impatto avvenuto questa mattina alle prime luci dell’alba in località Lampa Bucita, nel tratto tra lo svincolo di Amica e località Toscano. Non è bastato il rapido intervento dell’elisoccorso per salvare la vita a Umberto Graziano, 40enne, imprenditore edile, molto conosciuto in città. Lo scontro, avvenuto nella “curva maledetta”, tra un’auto e una moto gli è stato fatale. Poco dopo l’arrivo all’ospedale, infatti, il cuore del 40enne ha cessato di battere, nonostante i disperati tentativi dei medici. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia di Umberto per la sua tragica ed improvvisa scomparsa. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.