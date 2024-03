Un tragico incidente si è verificato a San Costantino Calabro nel Vibonese, sulla strada che porta a Jonadi. Nel corso della mattinata, intorno alle 11, un uomo ha perso, per cause ancora in accertamento, il controllo dell’auto, perdendo la vita insieme alla moglie nello scontro con una macchina parcheggiata. Morto sul colpo il marito alla guida, di cui si presume colto da malore, mentre deceduta in ospedale la moglie. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Costantino, il 118 e i vigili del fuoco. Le autorità stanno ancora tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente, presumibilmente il conducente avrà avuto un malore del conducente.

I coniugi deceduti sono Francesco De Marzo e Antonia Sacchinello.

