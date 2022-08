Una vera e propria tragedia si è verificata questo pomeriggio al Porto di Crotone. Un’esplosione all’interno di un container ha infatti provocato tre morti e due feriti, tutti membri dell’equipaggio dell’imbarcazione. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, divampato su un rimorchiatore ormeggiato e battente bandiera straniera.

Dei feriti, uno è stato trasportato in ospedale mentre l’altro sembrerebbe in discrete condizioni. Oltre a loro e alle vittime, però, ci sarebbero pure quattro dispersi, anch’essi componenti dell’equipaggio. Questi ultimi sono finiti in mare a causa della forte esplosione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sono infatti in corso le ricerche da parte dei sommozzatori.