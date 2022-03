Tragedia a Rosarno, una donna di 73 anni è stata travolta da un’auto e uccisa mentre pregava davanti alla sua abitazione. L’anziana donna era seduta su una sedia proprio davanti il portone di casa.

Dalle prime indiscrezioni nella ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’autista della vettura era intento a compiere una manovra con la propria auto e non si sarebbbe accorto della donna la quale stava dietro di lui.

Inutili i soccorsi avvenuti nell’immediatezza e la corsa in ospedale, in quanto per la donna non c’è stato nulla da fare.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per accertare l’esatta causa della morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto.