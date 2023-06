Un incidente sul lavoro che si trasforma in tragedia. La vicenda si è consumata a Bocale, frazione della periferia sud di Reggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo G.C. mentre stava eseguendo dei lavori di scavo in una casa al mare, è stato colpito da una cisterna, a causa di un cedimento del terreno. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma e i vigili del fuoco. Come riportato dalla Gazzetta del Sud.