Tragedia a Lamezia Terme, giovane di 28 anni muore mentre lavora al centro estetico

Una giornata che doveva essere come tante altre si è trasformata in tragedia a Lamezia Terme, dove una giovane donna di 28 anni, identificata con le iniziali M.C. e dipendente di un centro estetico situato in via dei Glicini, è morta sul posto di lavoro.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Al momento, le autorità competenti stanno conducendo un’indagine per determinare le cause di questa improvvisa scomparsa. Nonostante non sia esclusa alcuna ipotesi, si ipotizza che il decesso possa essere stato determinato da cause

naturali.

comunità di Lamezia Terme è sconvolta da questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia e agli amici della giovane donna, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore e incertezza