Incidente stradale mortale stamattina a Cittanova, dove un uomo di 76 anni, Giuseppe Russo, ha perso la vita nell’impatto tra due auto.

La vittima da ciò che si apprende, stava a bordo di una Fiat Panda insieme alla moglie ferita non gravemente e ha avuto un violento impatto con una Peugeot 208 con una donna al conducente, rimasta anch’essa ferita non in modo grave. I due coniugi stavano uscendo da “Contrada Feudotti” per immettersi sulla Strada Provinciale in direzione per Rizziconi.

Le due donne sono state trasportate all’Ospedale di Polistena.

Sul posto le forze dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro.