Tragedia a Bagnara Calabra questa mattina al porto, un signore del luogo di 79anni, D. S., per cause in corso d’accertamento, è finito in mare con la propria auto nella parte del molo finendo ad una profondità di circa 15 mt. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Palmi, i sommozzotori ed il 118 di Scilla. Intervenuti anche sul posto i carabinieri di Bagnara.