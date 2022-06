In questi primi mesi dall’insediamento del #governo regionale, abbiamo chiesto e atteso risposte che purtroppo tardano ancora ad arrivare.

La nostra #sanità territoriale si impoverisce, sempre di più, di pezzi importanti senza che ancora vi sia una chiara strategia regionale per un rilancio dell’assistenza sanitaria e degli ospedali esistenti.

La sanità pubblica in Calabria non può essere sottomessa a logiche di mercato, ostaggio di #bilanci che oltretutto fanno acqua da tutte le parti.

I nostri ospedali come pure i servizi di medicina territoriale nella Piana soffrono.

Soffrono per la carenza di personale,

Soffrono per le strutture inadeguate.

Soffrono per la diagnostica non rinnovata.

Soffrono gli utenti.

Le lavoratrici ed i lavoratori della sanità sono esausti e di conseguenza ogni disfunzione si riverbera su tutti cittadini che pure avrebbero il diritto a curarsi e ad essere assistiti dignitosamente.

Ora, in assenza di #risposte chiare non si possono più attendere “miracoli” che forse non arriveranno mai, urge mobilitarsi a tutela del diritto alla salute dei cittadini della Piana, come abbiamo sempre fatto e come ricominceremo con un sit-in sabato prossimo.

Sabato 18 giugno vi aspettiamo alle ore 9 davanti agli ingressi dell’ospedale di Polistena per dire:

🎈NO alla chiusura dei reparti dell’ospedale di Polistena

🎈NO allo smantellamento della sanità pubblica nella Piana

🎈SI AL DIRITTO ALLA SALUTE.