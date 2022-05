In piena guerra in Ucraina, con i prezzi dei prodotti alimentari e materie prime in generale, schizzati alle stelle, e dopo due anni di pandemia dove l’economia italiana è andata a farsi friggere. I Comuni stanno consegnando attraverso i messi comunali la mannaja dell’Imu.

Tutto ciò crea un enorme rischio per la stabilità economina e familiare alle famiglie di Taurianova, già vessate dai molteplici rincari.