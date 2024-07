Tra novità e rivelazione l’evento Duse – Deledda a Taurianova Città Capitale del Libro 2024 per il 26 luglio con la presenza di Pierfranco Bruni

Molto atteso il convegno nazionale su Eleonora Duse e Grazia Deledda a Taurianova, Capitale Italiana Città del Libro, per discutere del film “Cenere” del 1916. Il film è tratto dal romanzo della scrittrice sarda e il ruolo del personaggio principale è, appunto, rivestito dalla Divina.

A introdurre i lavori sarà Pierfranco Bruni, esperto di letteratura mediterranea, che sottolinerà l’importanza il passaggio dal teatro al cinema. In collegamento dal Vittoriale degli Italiani ci sarà Giordano Bruno Guerri, prendidente del Vittoriale.

Seguiranno le relazione dei docenti Marilena Cavallo, curatrice del volume Duse-Deledda e di Maria Pia Pagani della Università Federico II di Napoli. Nel corso della serata sarà presentato il video realizzato da Rosaria Scialpi.

In anteprima nazionale il video è il volume “Quando la cenere divenne fuoco”, che da il titolo al Convegno, con i contributi oltre dei relatori della studiosa deleddiana Neria De Giovanni e della ricercatrice Micol Bruni. La manifestazione rientra nelle attività del Comitato Nazionale Celebrazioni Eleonora Duse del Mic. L’incontro è fissato per il 26 Luglio alle ore 19.00 nella Villa di Tautianova. Così la Calabria rende omaggio nella Città Capitale del Libro 2024 a Eleonoea Duse.