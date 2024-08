Tra gli eventi dedicati ai più piccoli il Borgo incantato “Piano delle Fosse” ha ospitato uno spazio culturale all’insegna di fiabe lette a bassa voce dagli operatori e dai volontari dell’ Associazione Italiana Biblioteche, dell’ associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino , il più importante programma nazionale di promozione della lettura in famiglia nella fascia di età 0 6 anni.

” Siamo gli operatori ed i volontari del Programma Nazionale Nati per Leggere , attivi a Gioia Tauro dal 2004 ; la biblioteca comunale è un presidio di Nati per Leggere – dice Tiziana Scarcella-.

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, recita un antico proverbio africano… ieri sera abbiamo vissuto un’ esperienza bellissima, abbiamo condiviso con tantissime famiglie il sogno e l’ auspicio di crescere i nostri figli in una città che vuole prendersi “cura” dei bambini, ogni giorno….noi lo facciamo quotidianamente con il dono della lettura….la grande partecipazione di ieri ci incoraggia a proseguire con sempre maggior entusiasmo” conclude.

” Ieri il nostro centro storico si è riempito dei sorrisi più belli, quelli dei bambini.

In uno scenario ricco di storia e cultura, i racconti narrati durante l’evento C’era una volta un borgo incantato… hanno preso vita in modo ancor più vivido, stimolando l’immaginazione dei piccoli ascoltatori.

Una partecipazione che ha superato la più rosea delle aspettative.

L’entusiasmo dei bambini e la loro voglia di avvicinarsi sempre di più alla lettura hanno reso l’esperienza indimenticabile.



Un ringraziamento speciale va alle volontarie e alle operatrici di Nati per Leggere, alla preziosa collaborazione con Tiziana Scarcella, il vostro lavoro è di inestimabile valore e rappresenta un grande contributo per il futuro delle nuove generazioni”

-così l’assessore alla cultura Domenica Speranza-.