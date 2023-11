Grazie al lavoro del ministro Salvini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono in arrivo oltre 41 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Calabria. Questo è il risultato di un’intesa sancita ieri in Conferenza Unificata, che garantirà risorse fondamentali per migliorare il servizio pubblico e la vita dei cittadini calabresi. Il commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, ha sottolineato che questa è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione della Lega e del vicepremier Salvini verso i territori calabresi.

Inoltre, è stato annunciato che il saldo sull’ammontare del riparto tra le regioni a statuto ordinario per il trasporto pubblico locale e ferroviario è di 1 miliardo di euro. L’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’economia e delle finanze, prevede la ripartizione definitiva di 5.034.130.338,00 euro tra le regioni. Il Fondo Nazionale Trasporti copre circa il 75% del fabbisogno di parte corrente del settore del TPL, inclusi i corrispettivi dei contratti di servizio stipulati dalle aziende che operano sul territorio delle regioni. Questo annuncio è stato fatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.