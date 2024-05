Tour in Calabria di Maraio capolista SUE. Tappe nel cosentino e nella capitale del libro Taurianova Il segretario nazionale del Psi e candidato capolista per il Sud nella lista Stati Uniti d'Europa, Enzo Maraio sarà a Taurianova, in Calabria, capitale del libro 2024, sabato 18 maggio, alle ore 11, presso 'Open Taverna', in Piazza Italia