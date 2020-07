Il Segugio

Più passano le ore più si apprendono i particolari della riunione nella sede di Forza Italia in Consiglio Regionale. Ecco i retroscena.

Totò Leva seduto al tavolo della riunione smonta la candidatura udc , insomma dice no all’ipotesi Perri sostenuta da Forza Italia. Nella riunione si propone lui stesso per la candidatura a sindaco della città ,per poi fare un passo indietro a favore di Filippo Lazzaro ,per poi apprendere che il commissario di Fdl Denis Nesci intavola una trattativa riservata con Roy Biasi per portare il partito della Meloni a sostenere il candidato della lega a Taurianova. I paradossi dell’attuale politica. Tornando a Leva non si comprende bene l’atteggiamento del commissario locale dell’Udc . Smonta la candidatura della Perri in un modo barbaro ,che non fa onore a nessuno . Insomma lo stesso commissario Leva gioca su altri tavoli? Da Reggio Calabria Paris e Fedele pronti a defenestrare Leva dall’incarico locale di responsabile ? Le novità arriveranno a breve. A questo punto , salvo colpi di scena ,il centro destra si dividerà in due tronconi. Cerchiamo di fare un quadro semplificativo per il nostri lettori:

Roy Biasi candidato a sindaco con il sostegno della Lega , Cultura identità Fratelli d’Italia e forse una lista civica .

Forza Italia , La lista Caridi, UDC e una lista delle frazioni Amato e San Martino il sindaco chi sarà?A breve ci sarà il nome con sorpresa finale. Dunque il quadro si sta delineando con due super corazzate che si contenderanno la poltrona di sindaco della città di Taurianova il 20/21 settembre .