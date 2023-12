Tortora (CS), i Carabinieri deferiscono in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di manufatti esplosivi illegali



Il 23 dicembre, a Tortora, i Carabinieri delle Stazioni di Diamante e Praia a Mare hanno deferito in stato di libertà un 37enne del posto, in quanto trovato in possesso, in un capannone di sua proprietà, di manufatti esplosivi illegali e artifizi pirotecnici. L’operazione posta in essere dai due reparti rientra in un più ampio servizio finalizzato alla vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di artifizi pirotecnici: tutti tali controlli sono orientati quindi ad assicurare la lecita commercializzazione ed il corretto utilizzo di articoli pirotecnici in occasione delle festività.

Nel primo pomeriggio del 23 dicembre i militari hanno fatto accesso in un capannone di Tortora ove hanno rinvenuto, occultati in uno scatolone, 35 manufatti esplosivi illegali di natura artigianale privi di qualsiasi segno identificativo dal peso complessivo di 7.5 kg, di cui 4.3 kg di polvere pirica.

L’attività di ricerca è stata estesa a tutto il locale e, all’esito delle operazioni, sono stati recuperati altri 3 artifizi pirotecnici appartenenti alla categoria F2 dal peso complessivo di 1.5 kg. Questi ultimi, sottoposti a sequestro penale, sono stati affidati per la custodia ad una ditta specializzata mentre per i primi 35 manufatti è stato necessario l’intervento degli Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Cosenza. Tale reparto, acclarata la pericolosità degli involucri, ha provveduto a farli brillare in una cava dismessa in una cornice di sicurezza.

Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari pertanto l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza di natura irrevocabile.