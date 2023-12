DI CLEMENTE CORVO

Si è disputato ieri presso lo stadio Giovanni Paolo ll di Rosarno il terzo incontro di calcio tra la LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE di GIOIA TAURO e la LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE di LOCRI, valevole per il torneo delle delegazioni Memorial ” FRANCO FUNARI “, dedicato alle categorie under 15.

L’incontro è stato meritatamente vinto dalla delegazione di GIOIA TAURO per 1-0 rete segnata da STEFANO CENTO.

Ma nonostante la Vittoria , la DELEGAZIONE di GIOIA TAURO non potrà continuare la marcia verso la fase finale del torneo in quanto il girone reggino essendosi concluso con tre punti a testa tra le L. N. D. di Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro, è stata soltanto la differenza reti a decretare la Lega Nazionale DILETTANTI Delegazione di Locri vincente del girone.

Questi i risultati delle tre gare: L. N. D. LOCRI – L. N. D. REGGIO CALABRIA 4-0

L. N. D. REGGIO CALABRIA L. N. D. GIOIA TAURO 3 a 1

L. N. D. GIOIA TAURO

L. N. D. Locri 1 a 0.

Grande soddisfazione alla fine della gara da parte di tutti i calciatori della Lega Nazionale Dilettanti Delegazione di GIOIA TAURO, ma anche tanto rammarico per essersi resi conto che con più attenzione, più determinazione, più motivazioni nella gara di Gallico contro la Lega Nazionale Dilettanti di REGGIO CALABRIA, avrebbero potuto ottenere Certamente qualcosa di più.

Sarà Certamente un’esperienza di vita per il futuro di questi Validi e giovani atleti .

Un ringraziamento va a tutto l’ organico atletico, allo staff tecnico( Taverniti. Macrì, Ambrosio e Pagano) ed allo staff organizzativo(Pisano, Falleti F., Falleti M., , Giacobbe, Managò , Nicoli, Corvo e Sasso) per l’impegno e la passione dedicata. L’ intera L. N. D. Delegazione di Gioia Tauro, si é resa orgogliosa per la presenza come calciatrice, della ragazza CARLOTTA SAVERINO, che ha disputato due ottimi spezzoni di Partita .

Una ragazza che inserita in un contesto di calcio femminile, potrà Certamente emergere a protagonista, visto le qualità tecniche che ha evidenziato.