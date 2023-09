Inizio settimana dalle temperature estive in Calabria con l’allontanamento del ciclone Daniel verso Sud infatti, l’anticiclone africano ha iniziato, già nel weekend, ad elevarsi verso Nord interessando l’intero Mediterraneo. Nei primi giorni della settimana esso apporterà un ulteriore aumento delle temperature.

Per la nostra regione ci attendono giornate dunque pienamente estive con valori oltre le medie stagionali di circa 5-6°C: sono previste temperature intorno ai 31-33°C lungo le coste specie joniche con punte fino ai 35-36°C nelle aree interne e in particolare del cosentino e del crotonese-